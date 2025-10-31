Elmano celebra ação da PMCE que deixou 7 mortos: "Nenhum inocente alvejado"
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
"Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará!", escreveu o petista em suas redes sociai.
A ação policial ocorreu em Canindé, distante 118,60 km de Fortaleza, após equipes das forças do Estado se depararem com 15 indivíduos armados que teriam se deslocado à região para atacar adversários.
De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), os criminosos perceberam a presença dos policiais militares e efetuaram disparos em direção às viaturas e lançaram dois artefatos explosivos em via pública.
Os policiais então responderam os ataques matando sete homens, ainda não identificados formalmente, que foram a óbito após atendimento em unidade hospitalar.
Além das mortes, a PMCE apreendeu oito armas de fogo, sendo um fuzil, quatro pistolas, três revólveres e mais de 150 munições e drogas.
