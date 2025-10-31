Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼GOVERNADOR Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) comemorou a ação da Policia Militar do Ceará (PMCE) de embate com suspeitos de integrarem facção criminosa deixando sete mortos, na madrugada desta sexta-feira, 31.

"Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará!", escreveu o petista em suas redes sociai.

A ação policial ocorreu em Canindé, distante 118,60 km de Fortaleza, após equipes das forças do Estado se depararem com 15 indivíduos armados que teriam se deslocado à região para atacar adversários.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), os criminosos perceberam a presença dos policiais militares e efetuaram disparos em direção às viaturas e lançaram dois artefatos explosivos em via pública.

Os policiais então responderam os ataques matando sete homens, ainda não identificados formalmente, que foram a óbito após atendimento em unidade hospitalar.

Além das mortes, a PMCE apreendeu oito armas de fogo, sendo um fuzil, quatro pistolas, três revólveres e mais de 150 munições e drogas.