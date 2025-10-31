Logo O POVO+
Valim ganha processo contra vereador bolsonarista e doa valor para instituição
Foto de Guilherme Gonsalves
Valim ganha processo contra vereador bolsonarista e doa valor para instituição

O ex-prefeito de Caucaia recebeu indenização de R$ 8.400 e enviou para a instituição Pequeno Cotolengo
Vitor Valim (PSB), ex-prefeito de Caucaia e ex-deputado federal (Foto: Fabio Lima)
Vitor Valim (PSB), ex-prefeito de Caucaia, venceu um processo por difamação do vereador bolsonarista Tancredo dos Santos (PL). O valor, de R$ 8,480 de indenização, foi doado para o Cotolengo Dom Orione, entidade filantrópica de assistência social, educacional e de saúde, voltada às pessoas com deficiências.

De acordo com Valim, a vitória nos tribunais se deu após uma série de falas, incluindo a do falecimento da sua filha, Sofia Valim de 19 anos, e de que o ex-prefeito era usuário de drogas.

"Quero aqui agradecer a Justiça, por ter feito justiça", afirmou Vitor.

O ex-gestor e ex-deputado federal já moveu cinco processos contra o vereador bolsonarista no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Em três o parlamentar foi condenado, um absolvido e outro está em andamento.

 

 

