Em resposta a Ciro, Lupi diz que PDT é "puxadinho do povo": "Demorou pra descobrir isso"

O presidente nacional do partido brizolista lamentou a aliança do ex-presidenciável com bolsonaristas no Ceará
Ciro Gomes e Carlos Lupi (Foto: Samuel Setubal/O POVO)
Ciro Gomes e Carlos Lupi

Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, respondeu a Ciro Gomes (PSDB) afirmando que o partido é "puxadinho da causa do povo" e que a sigla tem autonomia e história, mas demorou para que o ex-presidenciável descobrisse.

"Nós só somos puxadinho da causa do povo. Nós temos autonomia, nós somos um partido que tem história e quem um dia já se serviu desse partido e sai não precisa ofender porque passou muito tempo aqui. Demorou pra descobrir isso", afirmou o dirigente à coluna.

A fala vem após Ciro se desfiliar do partido e retornar ao PSD. Ele se disse infeliz no PDT e declarou que o partido virou um "puxadinho do PT".

Lupi rebateu lembrando que Ciro foi duas vezes candidato à presidência da República pela sigla brizolista. "Porque não se vendeu então naquela época?", questionou.

O presidente nacional também disse lamentar a aliança de Ciro com bolsonaristas no Ceará e que o PDT sempre esteve do lado da população e democracia.

"Lamento. É o direito de cada um fazer essa opções, mas a nossa sempre foi no campo popular, pela democracia, da defesa de uma sociedade mais justa", afirmou.

