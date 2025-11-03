Em resposta a Ciro, Lupi diz que PDT é "puxadinho do povo": "Demorou pra descobrir isso"
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, respondeu a Ciro Gomes (PSDB) afirmando que o partido é "puxadinho da causa do povo" e que a sigla tem autonomia e história, mas demorou para que o ex-presidenciável descobrisse.
"Nós só somos puxadinho da causa do povo. Nós temos autonomia, nós somos um partido que tem história e quem um dia já se serviu desse partido e sai não precisa ofender porque passou muito tempo aqui. Demorou pra descobrir isso", afirmou o dirigente à coluna.