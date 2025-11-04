Foto: João Filho Tavares/O POVO ￼VEREADOR Adail Junior

O 1° vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereador Adail Júnior (PDT), deverá ser candidato a deputado federal em 2026. A jogada faz parte dos planos do partido, liderado no Ceará pelo deputado federal André Figueiredo, para as eleições.

À coluna, Adail disse que sua ideia inicial era apoiar André para o cargo, mas se o PDT e o grupo decidir que ele deve se candidatar, estaria disposto a abrir discussão.

Na convenção partidária do PDT-CE, no último sábado, 1°, ocasião que Adail foi eleito vice-presidente da sigla em Fortaleza, o vereador lembrou que há um acordo para que ele assuma o mandato como suplente até o próximo pleito e que é um soldado pedetista.

"Sou soldado do projeto do PDT. Falei para o André, se precisar vou sim (ser candidato). Já compus a chapa de deputado federal e segundo o deputado (André) vou assumir se Deus quiser dar uns tapas naquela tribuna da Câmara Federal. Tô aqui no PDT não só para ser eleito, mas para ser soldado do projeto. Missão dada é missão cumprida", disse.

O acordo para que Adail Júnior assuma o mandato passa por uma composição maior. Estava previsto que a deputada federal Enfermeira Ana Paula, atualmente no Podemos, se licenciasse para que Arnon Bezerra, hoje no PSB, entrasse na vaga e o vereador, o segundo da fila, entrasse ou na vaga de André Figueiredo ou na de Eduardo Bismarck, que está licenciado para ocupar o cargo de secretário do Turismo no Ceará.