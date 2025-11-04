Foto: Samuel Setubal/O POVO Deputado federal Luiz Gastão (PSD)

O deputado federal Luiz Gastão afirmou que continuará no PSD em 2026 e disse ser natural que o partido busque crescer. Ele prevê ampliação nas chapas para deputado federal e estadual.

"É natural que toda campanha a gente busque crescer e nós do PSD acreditamos que vamos ampliar, tanto a bancada federal como a bancada estadual", disse à coluna.

O parlamentar esteve presente na convenção do PDT que elegeu novos diretórios na semana passada. Gastão, que já foi filiado ao partido, ressaltou convergências com os aliados.

"Estamos aqui prestigiando o PDT em nome do PSD. O presidente Domingos (Filho) está no Cariri, pediu que eu viesse representando o partido. É um partido que temos afinidade política, parcerias políticas e fazemos parte da mesma base", declarou.

Questionado sobre espaço do PSD na chapa majoritária em 2026, o deputado federal afirmou que o processo será conduzido pelo governador Elmano de Freitas (PT) e sinalizou ser natural que a sigla busque espaços, assim como os demais partidos.

"A questão da eleição ano que vem será conduzida pelo governador Elmano. É óbvio que todos os partidos da base aliada busquem espaço na chapa e o PSD na sua naturalidade vai buscar seus espaços também, mas vai depender da conjunção do ano que vem", disse Gastão.

