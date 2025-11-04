Gastão considera natural que PSD busque espaço na chapa majoritária e ficará no partido em 2026
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O deputado federal e dirigente da sigla em Fortaleza destacou que assim como os demais aliados, o PSD tentará vaga na composição
O deputado federal Luiz Gastão afirmou que continuará no PSD em 2026 e disse ser natural que o partido busque crescer. Ele prevê ampliação nas chapas para deputado federal e estadual.
"É natural que toda campanha a gente busque crescer e nós do PSD acreditamos que vamos ampliar, tanto a bancada federal como a bancada estadual", disse à coluna.
O parlamentar esteve presente na convenção do PDT que elegeu novos diretórios na semana passada. Gastão, que já foi filiado ao partido, ressaltou convergências com os aliados.
"Estamos aqui prestigiando o PDT em nome do PSD. O presidente Domingos (Filho) está no Cariri, pediu que eu viesse representando o partido. É um partido que temos afinidade política, parcerias políticas e fazemos parte da mesma base", declarou.
Questionado sobre espaço do PSD na chapa majoritária em 2026, o deputado federal afirmou que o processo será conduzido pelo governador Elmano de Freitas (PT) e sinalizou ser natural que a sigla busque espaços, assim como os demais partidos.
"A questão da eleição ano que vem será conduzida pelo governador Elmano. É óbvio que todos os partidos da base aliada busquem espaço na chapa e o PSD na sua naturalidade vai buscar seus espaços também, mas vai depender da conjunção do ano que vem", disse Gastão.
