Assembleia aprova Sâmia Farias para mais dois anos à frente da Defensoria Pública

Foto: Érika Fonseca/Alece Sâmia Farias foi reconduzida para mais dois anos como defensora pública geral do Ceará

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou, na quarta-feira, 5, por unanimidade, a recondução de Sâmia Farias para o cargo de defensora pública geral, no biênio 2025-2027, da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE).

Sâmia teve o seu nome indicado pelo governador Elmano de Freitas (PT) após eleição da lista tríplice da defensoria. No pleito, ela ficou em segundo lugar, com 192 votos, atrás da defensora Elizabeth Chagas, que teve a maioria com 212 votos.

Após a indicação de Elmano, o nome de Sâmia foi aprovado também por unanimidade na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia. Agora, com a aprovação em plenário, a recondução seguirá para sanção do governador.

Quem é Sâmia Farias

Formada em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), ela é especialista em Ciências Criminais. Ingressou na classe inicial da carreira da Defensoria Pública em 2008, atuando nas cidades de Trairi, Cascavel, Aquiraz e Fortaleza. É atualmente titular da 8ª Defensoria do Núcleo de Atendimento e Petição Inicial e Unidade Móvel (Napi) da Capital cearense.

Na Defensoria Geral, entre os anos de 2016 e 2019, ocupou os cargos de subdefensora geral, secretária executiva, assessora de desenvolvimento institucional e supervisora do Núcleo de Estágio da Defensoria. É defensora geral desde 2023.