Assembleia aprova Sâmia Farias para mais dois anos à frente da Defensoria Pública

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou, na quarta-feira, 5, por unanimidade, a recondução de Sâmia Farias para o cargo de defensora pública geral, no biênio 2025-2027, da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE).
Após a indicação de Elmano, o nome de Sâmia foi aprovado também por unanimidade na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia. Agora, com a aprovação em plenário, a recondução seguirá para sanção do governador.
Quem é Sâmia Farias
Formada em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), ela é especialista em Ciências Criminais. Ingressou na classe inicial da carreira da Defensoria Pública em 2008, atuando nas cidades de Trairi, Cascavel, Aquiraz e Fortaleza. É atualmente titular da 8ª Defensoria do Núcleo de Atendimento e Petição Inicial e Unidade Móvel (Napi) da Capital cearense.
Na Defensoria Geral, entre os anos de 2016 e 2019, ocupou os cargos de subdefensora geral, secretária executiva, assessora de desenvolvimento institucional e supervisora do Núcleo de Estágio da Defensoria. É defensora geral desde 2023.
