André Fernandes para Ciro em mensagem de aniversário: "Tá a cara do nosso futuro governador"
Guilherme Gonsalves
O deputado federal desejou um feliz aniversário para o pré-candidato a governador do Ceará
ANDRÉ Fernandes, Alcides Fernandes e Ciro Gomes
André Fernandes (PL) desejou felicidade na passagem natalícia de Ciro Gomes (PSDB), que completa 68 anos nesta quinta-feira, 6. O deputado federal bolsonarista comentou em postagem do ex-presidenciável e projetou que o novo aliado será novamente governador do Ceará.

"Tá a cara do nosso futuro governador. Feliz aniversário!', escreveu Fernandes na publicação. O comentário foi curtido por Ciro.

Os dois já foram adversários políticos e se aliaram desde o segundo turno das eleições para prefeito de Fortaleza, onde o ex-ministro se aproximou de André, e desde então formam aliança de oposição no Ceará.

O bolsonarista é um dos maiores entusiastas da pré-candidatura de Ciro Gomes para concorrer ao Governo contra o PT.

