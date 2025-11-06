André Fernandes para Ciro em mensagem de aniversário: "Tá a cara do nosso futuro governador"

Foto: FÁBIO LIMA ￼ANDRÉ Fernandes, Alcides Fernandes e Ciro Gomes

André Fernandes (PL) desejou felicidade na passagem natalícia de Ciro Gomes (PSDB), que completa 68 anos nesta quinta-feira, 6. O deputado federal bolsonarista comentou em postagem do ex-presidenciável e projetou que o novo aliado será novamente governador do Ceará.

"Tá a cara do nosso futuro governador. Feliz aniversário!', escreveu Fernandes na publicação. O comentário foi curtido por Ciro.

Os dois já foram adversários políticos e se aliaram desde o segundo turno das eleições para prefeito de Fortaleza, onde o ex-ministro se aproximou de André, e desde então formam aliança de oposição no Ceará.

O bolsonarista é um dos maiores entusiastas da pré-candidatura de Ciro Gomes para concorrer ao Governo contra o PT.