Desunião Brasil

A novela sobre o União Brasil e a federação com o PP parece não ter fim. Aparentemente, o grupo caminha para a oposição ao governo, mas o cenário continua agitado nos bastidores e movimentações públicas. De um lado está Capitão Wagner, presidente do partido no Ceará, brigando para que o bloco fique na oposição. Do outro estão os deputados federais Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues, se apoiando em aliança com o governador Elmano de Freitas (PT) para continuar na base em 2026.

Se a situação já era de divisão, na última semana houve um escalonamento: Primeiro, Moses disse que ele e Fernanda apoiarão Elmano independentemente da posição do partido. Depois, o União filiou Roberto Cláudio e Wagner alertou para punição aos deputados "rebeldes". Por fim, Moses e Fernanda se reuniram com Antônio Rueda, presidente nacional da sigla, e afastaram a ideia.



Alerta de expulsão

Wagner argumenta que a direção nacional optou por ser oposição ao PT e qualquer apoio aberto é descumprimento de ordem passível até de expulsão. Fernanda se disse chateada com a ameaça e afirmou que, ao comentar a declaração a Rueda, o presidente riu e afastou a tese.

"Wagner está só"

À coluna, Fernanda afirmou que ainda é muito cedo para dizer se ficará na oposição ou base e que a fala de Capitão foi infeliz, segundo ela, por estar se sentindo sozinho dentro do partido, em sua defesa de se manter na oposição.

Dos deputados federais, Fernanda e Moses estão na base, Danilo Forte e Dayany Bittencourt, esposa de Wagner, na oposição.



"União não faz curva"

Interlocutores da oposição destacaram à coluna as falas dos dirigentes nacionais na filiação de RC. Na ocasião, Rueda disse que a chegada de Roberto era o começo da mudança, que partido não faz curva e que estava se criando um ambiente próspero para um Ceará diferente.



Já ACM Neto, vice-presidente, foi enfático ao dizer que o União Brasil derrotará o PT. Para a oposição, os sinais estão mais do que claros de onde o partido estará em 2026.

Roda, roda, roda

Seguem a todo vapor os rodízios de mandatários suplentes na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Tomaram posse Dummar Ribeiro pelo DC na vaga de Carla Ibiapina e Dayane Costa suplente do Podemos na cadeira de Wellington Saboia em Fortaleza. 13 dos 43 vereadores em exercício são suplentes.

Já na Alece, Professora Zuleide substitui Léo Suricate na vaga do Psol com a licença de Renato Roseno. Com isso, 10 de 46 parlamentares são suplentes.

Pinga-fogo_

A Alece aprovou aumento de assinaturas necessárias para se abrir uma comissão parlamentar de inquérito (CPI), passando de 12 para 16///Sâmia Farias teve o seu nome aprovado pela Assembleia Legislativa pra recondução de mais dois anos à frente da Defensoria Pública do Ceará



