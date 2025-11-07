Logo O POVO+
Eunício diz que sempre esteve do mesmo lado e cutuca grupo de Ciro por trocas de partido
Eunício diz que sempre esteve do mesmo lado e cutuca grupo de Ciro por trocas de partido

O deputado federal e pré-candidato ao Senado Federal evitou comentar sobre outros postulantes afirmando que dialogará com lideranças e aliados sobre a chapa ao Senado
Deputado federal Eunício Oliveira (MDB) (Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados)
Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados Deputado federal Eunício Oliveira (MDB)

O deputado federal e pré-candidato a senador Eunício Oliveira (MDB) evitou se manifestar sobre outros postulantes ao posto, pela base governista, que votaram recentemente contra o Governo Lula (PT), mas reforçou ainda ter disposição para dialogar em prol de se viabilizar candidato em 2026.

"Vou continuar trabalhando, agora julgamento de quem votou contra o presidente Lula e se diz da base, julgamento de quem pode ser candidato ou não pode isso não me cabe fazer. Sei que eu vou cuidar da minha pré-candidatura dentro da aliança conversando com os companheiros, demais partidos e mostrando para o povo do Ceará que eu ainda tenho muita energia e disposição para ajudar o desenvolvimento do Estado", afirmou à coluna.

Em outubro, os deputados federais Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União) votaram para derrubar uma medida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois são pré-candidatos a senador pela base e receberam críticas de José Guimarães (PT), líder de Lula e também postulante ao cargo.

Eunício também foi discreto ao comentar a união da oposição com Ciro Gomes (PSDB), André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União). Ele afirmou que só o tempo dirá se o bloco terá força para competir contra o governador Elmano de Freitas (PT) e a base aliada, mas deu uma cutucada em Ciro falando que há àqueles que trocam de partido como trocam de camisa.

"Só o tempo vai dizer (se a oposição será forte). Só sei que desde os meus 15 anos estou do mesmo lado, filiado ao mesmo partido político com a mesma coerência, sempre apoiei o Lula. Se os outros mudam de posição e de partido como mudam de camisa, ai não me cabe fazer qualquer tipo de comentário", completou.

