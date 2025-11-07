Eunício diz que sempre esteve do mesmo lado e cutuca grupo de Ciro por trocas de partido

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O deputado federal e pré-candidato a senador Eunício Oliveira (MDB) evitou se manifestar sobre outros postulantes ao posto, pela base governista, que votaram recentemente contra o Governo Lula (PT), mas reforçou ainda ter disposição para dialogar em prol de se viabilizar candidato em 2026.
"Vou continuar trabalhando, agora julgamento de quem votou contra o presidente Lula e se diz da base, julgamento de quem pode ser candidato ou não pode isso não me cabe fazer. Sei que eu vou cuidar da minha pré-candidatura dentro da aliança conversando com os companheiros, demais partidos e mostrando para o povo do Ceará que eu ainda tenho muita energia e disposição para ajudar o desenvolvimento do Estado", afirmou à coluna.
Eunício também foi discreto ao comentar a união da oposição com Ciro Gomes (PSDB), André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União). Ele afirmou que só o tempo dirá se o bloco terá força para competir contra o governador Elmano de Freitas (PT) e a base aliada, mas deu uma cutucada em Ciro falando que há àqueles que trocam de partido como trocam de camisa.
"Só o tempo vai dizer (se a oposição será forte). Só sei que desde os meus 15 anos estou do mesmo lado, filiado ao mesmo partido político com a mesma coerência, sempre apoiei o Lula. Se os outros mudam de posição e de partido como mudam de camisa, ai não me cabe fazer qualquer tipo de comentário", completou.
