Roberto Cláudio participará de reunião com vereadores da oposição na Câmara

A primeira agenda de Roberto Cláudio como filiado e presidente do União Brasil em Fortaleza será um encontro com os vereadores de oposição.

RC terá café da manhã e reunião com a bancada na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), na segunda-feira, 10, às 9 horas.

O encontro acontece em meio a impasses do União Brasil. Os deputados federais Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues se aliam com o governo estadual enquanto o presidente da sigla no Ceará, Capitão Wagner alerta que tal direção com o PT pode levar a punição.