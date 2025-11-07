Logo O POVO+
Roberto Cláudio participará de reunião com vereadores da oposição na Câmara
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil em Brasília (Foto: João Paulo Biage/O POVO)
Foto: João Paulo Biage/O POVO Filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil em Brasília

A primeira agenda de Roberto Cláudio como filiado e presidente do União Brasil em Fortaleza será um encontro com os vereadores de oposição.

RC terá café da manhã e reunião com a bancada na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), na segunda-feira, 10, às 9 horas.

O encontro acontece em meio a impasses do União Brasil. Os deputados federais Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues se aliam com o governo estadual enquanto o presidente da sigla no Ceará, Capitão Wagner alerta que tal direção com o PT pode levar a punição.

Foto do Guilherme Gonsalves

