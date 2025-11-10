Logo O POVO+
Roberto Cláudio diz ter o sonho de ser governador, mas fala em "furacão" Ciro
Guilherme Gonsalves
Roberto Cláudio diz ter o sonho de ser governador, mas fala em "furacão" Ciro

Em café da manhã com vereadores de oposição na Câmara Municipal, Roberto disse que seu sonho é menor do que o desejo de construção da chapa mais competitiva e capaz de governar
O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil) falou que tem o sonho de ser governador do Ceará, embora diga que estará na missão que o grupo de oposição lhe caber.

Em café da manhã com vereadores de oposição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Roberto disse que seu sonho é menor do que o desejo de construção da chapa mais competitiva e capaz de governar.

"Eu não minto, fui candidato a governador na última eleição. Eu tenho o sonho, o desejo de um dia poder ser governador. Esse sonho, esse desejo são menores e precisam ser menores do que a capacidade de nós enquanto grupo de produzir a melhor chapa, a mais competitiva e mais capacidade de governar", afirmou.

"Eu irei para a missão que for necessário".

O ex-prefeito declarou também que os nomes para disputar o governo estão surgindo naturalmente, e ao citar o ex-presidenciável e também pré-candidato, Roberto falou que há um medo do "furacão Ciro".

"A última agora é falar que o Ciro não vai ser candidato a governador. Parece que vai batendo o desespero e precisa de alguma coisa pra segurar a onda da virada da turma", disse.

A gente tem uma candidatura construída naturalmente, ele ainda não disse que é candidato e talvez por isso mesmo exista essa fofoca do povo tudo preocupado, que é um furacão na verdade. Que tem força, competitividade eleitoral, que tem experiência, capacidade de unir a grande maioria das forças de oposição, é um líder nacional", completou.

