"Prefeita": documentário de Felipe Barroso relembra trajetória de Maria Luiza

Foto: FERNANDA BARROS/O POVO Maria Luiza Fontenele, primeira mulher eleita prefeita de uma capital no Brasil

Maria Luiza Fontenele, primeira mulher eleita para comandar um capital no Brasil, terá sua trajetória contada no documentário "Prefeita", dirigido por Felipe Barroso, a partir de memórias de momentos marcantes da campanha de 1985 e do governo entre 1986 a 1988.

A produção terá sua estreia no Cineteatro São Luiz no dia 28 de novembro, às 19h, com entrada gratuita. O documentário narrará a história da política cearense e brasileira a partir de entrevistas exclusivas, imagens de arquivo e registros atuais de Fortaleza.

Entre os entrevistados estão a própria Maria Luiza; Rosa da Fonseca, que foi militante política da época; Jorge Paiva, aliado e assessor especial da então prefeita; os ex-governadores do Ceará, Gonzaga Mota e Lúcio Alcântara; além de historiadores e outras figuras políticas, dentre eles o ex-parlamentar José Genoíno e o antropólogo e articulista do O POVO, Paulo Linhares.

A trilha sonora é do sanfoneiro Nonato Lima e a direção de Felipe Barroso segue uma narrativa sem locução, deixando os entrevistados contarem as histórias por meio de suas complexidades e contradições da época.

Serviço:



Estreia: Prefeita

Direção: Felipe Barroso

Data e hora: 28 de novembro de 2025, às 19h

Local: Cineteatro São Luiz – Fortaleza (CE)

Entrada gratuita. Exibição única.

Duração: 64 minutos

Classificação: 12 anos