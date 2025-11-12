Logo O POVO+
"Prefeita": documentário de Felipe Barroso relembra trajetória de Maria Luiza
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista.

Guilherme Gonsalves política

A produção conta com entrevistas exclusivas e revisita momentos marcantes da eleição da primeira mulher prefeita de capital no Brasil
Maria Luiza Fontenele, primeira mulher eleita prefeita de uma capital no Brasil (Foto: FERNANDA BARROS/O POVO)
Maria Luiza Fontenele, primeira mulher eleita para comandar um capital no Brasil, terá sua trajetória contada no documentário "Prefeita", dirigido por Felipe Barroso, a partir de memórias de momentos marcantes da campanha de 1985 e do governo entre 1986 a 1988.

A produção terá sua estreia no Cineteatro São Luiz no dia 28 de novembro, às 19h, com entrada gratuita. O documentário narrará a história da política cearense e brasileira a partir de entrevistas exclusivas, imagens de arquivo e registros atuais de Fortaleza.

Entre os entrevistados estão a própria Maria Luiza; Rosa da Fonseca, que foi militante política da época; Jorge Paiva, aliado e assessor especial da então prefeita; os ex-governadores do Ceará, Gonzaga Mota e Lúcio Alcântara; além de historiadores e outras figuras políticas, dentre eles o ex-parlamentar José Genoíno e o antropólogo e articulista do O POVOPaulo Linhares.

A trilha sonora é do sanfoneiro Nonato Lima e a direção de Felipe Barroso segue uma narrativa sem locução, deixando os entrevistados contarem as histórias por meio de suas complexidades e contradições da época.

Serviço:

Estreia: Prefeita
Direção: Felipe Barroso
Data e hora: 28 de novembro de 2025, às 19h
Local: Cineteatro São Luiz – Fortaleza (CE)
Entrada gratuita. Exibição única.
Duração: 64 minutos
Classificação: 12 anos

