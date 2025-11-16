Chagas deseja boa recuperação a Reginauro, após atritos entre os dois

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
"Desejo, de coração, que sua saúde seja restabelecida e você tenha uma rápida recuperação", escreveu Chagas para Reginauro.
O deputado então respondeu: "Obrigado secretário e recebo também de coração. Nossas divergências políticas e ideológicas jamais devem se sobrepor a nossa humanidade e senso cristão. Muito grato".
Os dois já protagonizaram diversos embates e críticas sobre base e oposição no Ceará, principalmente sobre o tema da segurança pública. Reginauro já chegou a dizer na tribuna que Chagas vive de "redes sociais" com "futriquinhas" e que não deu nenhuma contribuição para o Estado a não ser a de ter sido "jornalista sensacionalista que vendia tragédia", em referência a atuação do secretário no programa Barra Pesada.
Em respostas às críticas, Chagas afirmou em certa oportunidade que o parlamentar era "oportunista" por discursos contra o governo estadual na segurança pública falando que o deputado faz "oposição raivosa" e até já o chamou de "miliciano" que não dá "nenhuma contribuição" para a temática no Ceará.
