Após incêndio, deputados da oposição farão visita ao hospital César Cals

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.11.2025:.Incêndio atinge hospital César Cals e bebês são retirados às pressas da unidade. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) farão o próximo encontro semanal do Café da Oposição na terça-feira, 18, no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), no bairro Centro, onde farão uma "visita técnica" a partir das 9 horas.

Na última quinta-feira, 13, o equipamento foi atingido por um incêndio. Bebês em incubadoras precisaram ser retirados da unidade e levados para espaços próximos, como o Beco da Poeira. Toda a unidade foi evacuada e parte dos pacientes foi para um anexo do hospital, na mesma avenida. Comboio de ambulâncias foi montado para transferir pacientes.

Um dia após o ocorrido, foi anunciada a criação de leitos para receber mães e bebês em diferentes unidades de saúde do Estado: 185 no Hospital Universitário do Ceará (HUC/Uece); 40 no Hospital Gonzaguinha de Messejana e 60 no Hospital da Mulher.

O incêndio foi causado por problema na subestação de energia do hospital, que havia recebido manutenção um dia antes, gerando o sinistros. As causas exatas ainda serão reveladas após análise pericial.