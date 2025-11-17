Após incêndio, deputados da oposição farão visita ao hospital César Cals

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) farão o próximo encontro semanal do Café da Oposição na terça-feira, 18, no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), no bairro Centro, onde farão uma "visita técnica" a partir das 9 horas.
Um dia após o ocorrido, foi anunciada a criação de leitos para receber mães e bebês em diferentes unidades de saúde do Estado: 185 no Hospital Universitário do Ceará (HUC/Uece); 40 no Hospital Gonzaguinha de Messejana e 60 no Hospital da Mulher.