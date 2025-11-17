Logo O POVO+
Após incêndio, deputados da oposição farão visita ao hospital César Cals
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Equipamento foi atingido por incêndio na última semana e pacientes, incluindo recém-nascidos, foram retirados às pressas do hospital e levados a outras unidades
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.11.2025:.Incêndio atinge hospital César Cals e bebês são retirados às pressas da unidade. (Daniel Galber/Especial para O POVO) (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)
Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.11.2025:.Incêndio atinge hospital César Cals e bebês são retirados às pressas da unidade. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) farão o próximo encontro semanal do Café da Oposição na terça-feira, 18, no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), no bairro Centro, onde farão uma "visita técnica" a partir das 9 horas.

Na última quinta-feira, 13, o equipamento foi atingido por um incêndio. Bebês em incubadoras precisaram ser retirados da unidade e levados para espaços próximos, como o Beco da Poeira. Toda a unidade foi evacuada e parte dos pacientes foi para um anexo do hospital, na mesma avenida. Comboio de ambulâncias foi montado para transferir pacientes.

Um dia após o ocorrido, foi anunciada a criação de leitos para receber mães e bebês em diferentes unidades de saúde do Estado: 185 no Hospital Universitário do Ceará (HUC/Uece); 40 no Hospital Gonzaguinha de Messejana e 60 no Hospital da Mulher.

O incêndio foi causado por problema na subestação de energia do hospital, que havia recebido manutenção um dia antes, gerando o sinistros. As causas exatas ainda serão reveladas após análise pericial.

 

 

