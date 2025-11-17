Vice-presidente do PT convida Chico Moedas para se filiar ao partido

Foto: Reprodução/Instagram (@ochicoin) Chico Moedas, influenciador

O vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, convidou o influenciador Francisco Veiga, conhecido como Chico Moedas, para se filiar ao partido.

O petista e prefeito de Maricá compartilhou postagem de uma notícia falando do desejo de trazer a personalidade da internet para a sigla reforçando o convite afirmando que a esquerda precisa se arejar e representar as pessoas.

"Reforço o convite e repito: a política precisa se arejar cada vez mais, precisa representar as pessoas e ouvir todos. A esquerda tem que aprender a fazer isso e a ampliar esse projeto", disse.



Chico ficou conhecido na internet pela amizade com Casimiro Miguel, o Cazé da CazéTV, e também pelo seu relacionamento com a cantora Luísa Sonza. Hoje, ele é participante do canal Aqueles Caras e se declara comunista.

O dirigente nacional do PT já havia publicado vídeo de um podcast onde Chico esteve junto do influenciador Jones Manoel; ele foi perguntado se já havia sido chamado para ser candidato a algum cargo político e direcionando a dica para Quaquá que respondeu abrindo as portas.

"Olha aí! Quem sabe, hein. Pessoal jovem bom, com o coração no lugar certo!!! Vocês precisam vir aqui em Maricá conhecer tudo que estamos fazendo", disse o vice-presidente petista.