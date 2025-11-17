Vice-presidente do PT convida Chico Moedas para se filiar ao partido

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, convidou o influenciador Francisco Veiga, conhecido como Chico Moedas, para se filiar ao partido.
O petista e prefeito de Maricá compartilhou postagem de uma notícia falando do desejo de trazer a personalidade da internet para a sigla reforçando o convite afirmando que a esquerda precisa se arejar e representar as pessoas.
"Reforço o convite e repito: a política precisa se arejar cada vez mais, precisa representar as pessoas e ouvir todos. A esquerda tem que aprender a fazer isso e a ampliar esse projeto", disse.
Chico ficou conhecido na internet pela amizade com Casimiro Miguel, o Cazé da CazéTV, e também pelo seu relacionamento com a cantora Luísa Sonza. Hoje, ele é participante do canal Aqueles Caras e se declara comunista.
O dirigente nacional do PT já havia publicado vídeo de um podcast onde Chico esteve junto do influenciador Jones Manoel; ele foi perguntado se já havia sido chamado para ser candidato a algum cargo político e direcionando a dica para Quaquá que respondeu abrindo as portas.
"Olha aí! Quem sabe, hein. Pessoal jovem bom, com o coração no lugar certo!!! Vocês precisam vir aqui em Maricá conhecer tudo que estamos fazendo", disse o vice-presidente petista.
