Prefeito do União Brasil declara apoio a Eunício para o Senado

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) se reuniu no fim de semana com Edilson das Casas (União), prefeito de Pacajus, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), distante 47,64 km da Capital. No encontro, segundo o dirigente do MDB, o gestor confirmou apoio a pré-candidatura dele a senador.
"Tive a alegria de conversar com o prefeito Edilson das Casas, alinhando ações que vão levar ainda mais desenvolvimento ao município. Ele também confirmou apoio para nossa pré-candidatura ao Senado. Agradeço a confiança e seguiremos juntos nessa caminhada", disse Eunício em postagem conjunta com o prefeito.
Em 2024 o União elegeu cinco prefeitos. Destes, Roberto Pessoa (Maracanaú), Larissa Carmuça (Pacatuba), Edilson, Elinaldo Monteiro (Tururu) e Oscar Rodrigues (Sobral), são considerados integrantes da base governista, este último eleito como oposição, mas que fez diversos acenos após a posse.
O grupo de Roberto Pessoa, que inclui a prefeita Larissa e a deputada federal Fernanda Pessoa, e o de Oscar, com Moses Rodrigues, defendem que o União Brasil seja base do PT no Ceará com a possibilidade de lançar Moses ao Senado.
