Prefeito do União Brasil declara apoio a Eunício para o Senado

Foto: Reprodução/Instagram: @euniciooliveira Eunício Oliveira (MDB) com o prefeito de Pacajus, Edilson das Casas (União)

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) se reuniu no fim de semana com Edilson das Casas (União), prefeito de Pacajus, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), distante 47,64 km da Capital. No encontro, segundo o dirigente do MDB, o gestor confirmou apoio a pré-candidatura dele a senador.

"Tive a alegria de conversar com o prefeito Edilson das Casas, alinhando ações que vão levar ainda mais desenvolvimento ao município. Ele também confirmou apoio para nossa pré-candidatura ao Senado. Agradeço a confiança e seguiremos juntos nessa caminhada", disse Eunício em postagem conjunta com o prefeito.

Edilson é aliado do presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner. Inclusive, o ex-deputado federal foi anunciado como secretário de Administração e Finanças em Pacajus. Porém, deixou a pasta com menos de um mês para trabalhar na pré-campanha de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, a presidência da República e focar na estratégia do partido em Brasília.

Em 2024 o União elegeu cinco prefeitos. Destes, Roberto Pessoa (Maracanaú), Larissa Carmuça (Pacatuba), Edilson, Elinaldo Monteiro (Tururu) e Oscar Rodrigues (Sobral), são considerados integrantes da base governista, este último eleito como oposição, mas que fez diversos acenos após a posse.

O grupo de Roberto Pessoa, que inclui a prefeita Larissa e a deputada federal Fernanda Pessoa, e o de Oscar, com Moses Rodrigues, defendem que o União Brasil seja base do PT no Ceará com a possibilidade de lançar Moses ao Senado.