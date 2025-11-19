Alece inaugura escritório de desenvolvimento institucional e legislativo

Foto: Máximo Moura/Alece Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) inaugura escritório voltado para desenvolvimento institucional e legislativo

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) inaugurou na última terça-feira, 18, o Escritório de Desenvolvimento Institucional do Legislativo (Edil), um espaço voltado para cooperação técnica, qualificação institucional e troca de experiência entre legisladores cearenses.

Uma área do novo local é destinada para colaboração entre os 2.190 vereadores e vereadoras do Ceará, de todos os 184 municípios, servindo também para orientação em relação a regimento interno, conhecimento sobre funcionamento parlamentar e orientação para criação de leis, entre outras qualificações.

A iniciativa do Edil é oferecer a experiência da Alece sobre projetos, programas, ações de setores como a Procuradoria da Mulher, Procon e cursos de qualificação e capacitação da Unipace, centro de mediação de conflitos, sala do empreendedor e mais.

“Nós somos a casa do povo cearense, a casa do Legislativo Cearense. Deputados estaduais e deputadas estaduais, assim como vereadores e vereadoras: nós fazemos parte do Poder Legislativo. Então, aqui é mais um canto permanente que a Assembleia está criando para fazer parceria e interagir durante as demandas que o vereador possa ter. A Assembleia quer ajudar, como ponto de encontro e uma atividade meio transversal, para levar os vereadores a resolverem demandas da população do seus municípios”, afirmou Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Alece.