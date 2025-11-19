Logo O POVO+
Vereadores afirmam que emendão do Plano Diretor atende mercado imobiliário: "Eles estão vencendo"
Guilherme Gonsalves
Vereadores afirmam que emendão do Plano Diretor atende mercado imobiliário: "Eles estão vencendo"

A bancada do Psol criticou o texto encaminhado descaracterizando a mensagem inicial, visando atender especulação imobiliária e construtoras
Vereador Gabriel Aguiar (Psol) e vereadora Adriana Gerônimo (Psol) (Foto: Érika Fonseca/CMFor)
Foto: Érika Fonseca/CMFor Vereador Gabriel Aguiar (Psol) e vereadora Adriana Gerônimo (Psol)

Os vereadores do Psol na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) teceram fortes críticas à superemenda, ou emendão, apresentado em conjunto por mais de 30 parlamentares, afirmando que o texto favorece o mercado imobiliário com visão voltada ao lucro ignorando o meio ambiente e classe mais pobres.

Gabriel Aguiar lembrou que o emendão exclui cerca de 20 zonas de proteção ambiental e segundo ele, a mensagem foi telegrafada para atender aos interesses da especulação imobiliárias e construtoras que enxergam o solo urbano como mercadoria.

"Eles estão vendo uma única coisa, dinheiro. Eles querem dinheiro e querem que a cidade dê dinheiro para eles e pra ter mais dinheiro eles precisam liberar os índices de construção. Então, zonas de habitação social, zonas de interesse social, zonas de preservação ambiental pra eles isso é atraso. O que eles querem é construir super prédios na cidade de ponta a ponta", afirmou nesta quarta-feira, 19.

O vereador declarou que, neste embate, a especulação imobiliária está levando a melhor e que a superemenda é uma vitória para o campo, atropelando inclusive pastas da Prefeitura de Fortaleza.

"E eles estão vencendo. Essa emenda é uma vitória desses setores que veem a cidade como uma mercadoria e não uma cidade pra se viver, criar suas famílias, ter a natureza, não alagar, não ter onda de calor. Essa emenda é a vitória deste campo e desfazendo o trabalho tanto do processo participativo como de técnicos sérios da prefeitura do Ipplan, da Seuma, Secretaria de Cultura que se engajaram para fazer essa proposta e está sendo desfeita com uma emenda", disse.

Na mesma linha, Adriana Gerônimo classificou o emendão como "retrocesso gigantesco" descaracterizando o Plano Diretor aprovado na Conferência da Cidade.

Ela afirmou que o presidente da CMFor, Leo Couto (PSB), reuniu-se com representantes da construção civil, mas não com o campo popular. Adriana rebateu a fala do vereador de que a superemenda seja equilibrada.

"O presidente Leo Couto não recebeu o campo popular, mas recebeu o Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas), então o equilíbrio pra ele é que o mercado imobiliário tenha mais condições de construir e não vão construir habitações de interesse social, vão continuar construindo superprédio", disse.

"É uma vergonha o Plano Diretor que vai ser aprovado aqui na Câmara. O mercado imobiliário com tudo e as pessoas mais pobres sem nada", completou Adriana.

