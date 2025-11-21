Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, está no Ceará e participará, neste sábado, 22, do encontro estadual do movimento feminino do PL Mulher. Ela também deve reforçar o apoio a pré-candidatura ao Senado Federal da vereadora Priscila Costa (PL).
O evento acontecerá às 13h, no Ginásio Cazuzão, em Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Estado. Devem estar presentes o presidente do PL Ceará, André Fernandes e o pai dele, o deputado estadual e também pré-candidato a senador Alcides Fernandes. Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará, também está previsto para participar.
Michelle deverá também fortalecer o discurso de apoio a Priscila, vereadora mais votada de Fortaleza. A sigla bolsonarista tem como principal objetivo a conquista de cadeiras no Senado para 2026. A parlamentar também é vice-presidente nacional do PL Mulher.
“O resgate da nação começa pelo Senado, o Presidente Bolsonaro já deixou claro isso várias vezes! Michelle, sua esposa, entrega em minhas mãos essa missão: mostrar que no Ceará uma mulher conquistará essa cadeira!”, disse Priscila. A visita de Michelle reforça o crescimento do conservadorismo no Estado e sinaliza apoio direto à vereadora, um dos principais nomes femininos cotados para a disputa ao Senado.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.