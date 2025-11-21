Foto: Leitor/Via WhatsApp Priscila Costa entre de Michelle Bolsonaro e Valdemar Costa Neto

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, está no Ceará e participará, neste sábado, 22, do encontro estadual do movimento feminino do PL Mulher. Ela também deve reforçar o apoio a pré-candidatura ao Senado Federal da vereadora Priscila Costa (PL).

O evento acontecerá às 13h, no Ginásio Cazuzão, em Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Estado. Devem estar presentes o presidente do PL Ceará, André Fernandes e o pai dele, o deputado estadual e também pré-candidato a senador Alcides Fernandes. Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará, também está previsto para participar.

Michelle deverá também fortalecer o discurso de apoio a Priscila, vereadora mais votada de Fortaleza. A sigla bolsonarista tem como principal objetivo a conquista de cadeiras no Senado para 2026. A parlamentar também é vice-presidente nacional do PL Mulher.

“O resgate da nação começa pelo Senado, o Presidente Bolsonaro já deixou claro isso várias vezes! Michelle, sua esposa, entrega em minhas mãos essa missão: mostrar que no Ceará uma mulher conquistará essa cadeira!”, disse Priscila. A visita de Michelle reforça o crescimento do conservadorismo no Estado e sinaliza apoio direto à vereadora, um dos principais nomes femininos cotados para a disputa ao Senado.

