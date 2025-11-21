Um Godzilla no Plano Diretor

34 dos 43 vereadores assinaram um "emendão" referente ao Plano Diretor, texto que irá direcionar o crescimento de Fortaleza nos próximos anos, com a promessa de trazer equilíbrio entre o desenvolvimento responsável e a defesa do meio ambiente. Mas a "superemenda", de 107 páginas, tem uma só defesa: a do mercado imobiliário.

Eram esperados "jabutis", porém o texto trouxe algo de proporção maior — um Godzilla, como uma fonte classificou. É preciso atenção para este tema. Ignorar o meio ambiente e o social visando apenas ao lucro traz consequências.

Arranjo

As questões contidas nesse emendão são muitas. Por cima, ficam excluídas 22 áreas de proteção ambiental e 35 zonas de interesse social, além de liberar a construção do centro logístico na floresta do Aeroporto e retirar restrições à construção de super-prédios na orla.

O curioso é que não faz dois meses que os vereadores votaram para regularizar uma zona de interesse social prioritária no Grande Mucuripe; agora querem permitir construções nessa área onde vivem comunidades. Mudaram de opinião?

O Paço

O Plano Diretor enviado pela gestão do prefeito Evandro Leitão (PT) foi classificado pelos próprios integrantes da administração como o "mais progressista" da história. Pois a Câmara, com o aval da base do prefeito, mudou tudo — e de progressista o texto não tem mais nada.

Interlocutores confidenciaram à coluna que Evandro ficou surpreso com a repercussão sobre o teor do "emendão". Fontes afirmaram que o prefeito não tinha noção completa das concessões feitas em prol do mercado imobiliário e não participou de tudo o que foi incluído. Faltou articulação e diálogo?

Transparência

Durante essa discussão, alguns vereadores defensores do "emendão" se orgulhavam do selo diamante de transparência da Casa. Agora, no entanto, as assinaturas de vários parlamentares estão ilegíveis, sem indicação do nome do vereador; não há mapa das áreas excluídas, apenas centenas de coordenadas — com repetições de poligonais e de localizações. Numa dessas, o material foi feito às pressas.

PDT entra no governo Elmano

O PDT vai entrar de vez no governo de Elmano (PT) com a indicação de Francisco Ibiapina, aliado de André Figueiredo na gestão. Ele será secretário-executivo da Infância, Família e Combate à Fome, que integra a Secretaria de Proteção Social (SPS).

Pinga-fogo_

O Congresso Nacional realizará sessão solene em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na segunda-feira, 24///Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, passou pelo Ceará e esteve em Tauá com aliados no FestBerro



