Foto: Via WhatsApp O POVO PL faz reunião com Flávio, Carlos, Michelle e mandatários após prisão de Bolsonaro

O PL Nacional se reúne na tarde desta segunda-feira, 24, no Hotel Meliá, em Brasília, após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O encontro, que começou às 14 horas, reúne a direção nacional entre eles o senador Flávio Bolsonaro e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Filhos 01 e 02 do ex-presidente. Michele Bolsonaro, esposa de Jair, também está presente.

Da direção nacional ainda estão Valdemar da Costa e Sóstenes Cavalcante. A reunião conta com a presença de dezenas de mandatários do PL.