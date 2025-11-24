Logo O POVO+
Roberto Pessoa diz que sairá do União Brasil "na hora" se não puder apoiar Elmano
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Questionado sobre qual será sua posição, Roberto foi sem "arrodeio" afirmando apoiar a reeleição de Elmano
Aos 82 anos, Roberto Pessoa cumpre o quarto mandato como prefeito de Maracanaú (Foto: Joao Filho Tavares)
Foto: Joao Filho Tavares Aos 82 anos, Roberto Pessoa cumpre o quarto mandato como prefeito de Maracanaú

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), afirmou que ainda aguarda a definição do União Brasil a nível nacional se apoiará Ciro Gomes (PSDB) ou Elmano de Freitas (PT) ao Governo do Ceará.

"O União Brasil tá resolvendo ainda a nível nacional se apoia o Ciro Gomes, nós tamo vendo com o Capitão Wagner, ou se apoia o Elmano. Nós estamos aguardando esse momento e dizem que a solução sai até dia 15 de dezembro. Vamo aguardar", afirmou à coluna na Câmara dos Deputados após sessão solene em homenagem aos 190 anos da Alece.

Questionado sobre qual será sua posição, Roberto foi sem "arrodeio" afirmando apoiar a reeleição de Elmano.

"Minha posição é clara de apoio ao Elmano", declarou.

"Caso o partido vá pra oposição, o senhor pensa em deixar o partido?", perguntei.

"Na hora", respondeu o prefeito.

