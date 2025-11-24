Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), afirmou que ainda aguarda a definição do União Brasil a nível nacional se apoiará Ciro Gomes (PSDB) ou Elmano de Freitas (PT) ao Governo do Ceará.
"O União Brasil tá resolvendo ainda a nível nacional se apoia o Ciro Gomes, nós tamo vendo com o Capitão Wagner, ou se apoia o Elmano. Nós estamos aguardando esse momento e dizem que a solução sai até dia 15 de dezembro. Vamo aguardar", afirmou à coluna na Câmara dos Deputados após sessão solene em homenagem aos 190 anos da Alece.
Questionado sobre qual será sua posição, Roberto foi sem "arrodeio" afirmando apoiar a reeleição de Elmano.
"Minha posição é clara de apoio ao Elmano", declarou.
"Caso o partido vá pra oposição, o senhor pensa em deixar o partido?", perguntei.
"Na hora", respondeu o prefeito.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.