Foto: Joao Filho Tavares Aos 82 anos, Roberto Pessoa cumpre o quarto mandato como prefeito de Maracanaú

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), afirmou que ainda aguarda a definição do União Brasil a nível nacional se apoiará Ciro Gomes (PSDB) ou Elmano de Freitas (PT) ao Governo do Ceará.

"O União Brasil tá resolvendo ainda a nível nacional se apoia o Ciro Gomes, nós tamo vendo com o Capitão Wagner, ou se apoia o Elmano. Nós estamos aguardando esse momento e dizem que a solução sai até dia 15 de dezembro. Vamo aguardar", afirmou à coluna na Câmara dos Deputados após sessão solene em homenagem aos 190 anos da Alece.

Questionado sobre qual será sua posição, Roberto foi sem "arrodeio" afirmando apoiar a reeleição de Elmano.

"Minha posição é clara de apoio ao Elmano", declarou.

"Caso o partido vá pra oposição, o senhor pensa em deixar o partido?", perguntei.

"Na hora", respondeu o prefeito.