Romeu confirma pré-candidatura a deputado federal

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Deputado Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), confirmou a pré-candidatura a deputado federal em 2026.

À coluna na Câmara dos Deputados, após sessão solene de homenagem aos 190 anos da Alece, o parlamentar destacou a liderança de Cid Gomes (PSB), Camilo Santana (PT) e Elmano de Freitas (PT) no bloco governista no Ceará e que constrói a missão em postulação à Câmara dos Deputados.

"Nós estamos aí, eu tenho líderes e penso coletivamente. Temos Elmano, Camilo, senador Cid que lideram esse projeto de transformação no Ceará com grandes governos que fizeram o Ceará crescer bem acima da média nacional nos últimos anos" afirmou.

"E eles nos deram a missão de nós estarmos aí com muita humildade percorrendo o Ceará, ouvindo as pessoas e dialogando com a pré-candidatura a deputado federal pelo PSB. Estamos no caminho", completou.