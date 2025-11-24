Romeu confirma pré-candidatura a deputado federal

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), confirmou a pré-candidatura a deputado federal em 2026.
À coluna na Câmara dos Deputados, após sessão solene de homenagem aos 190 anos da Alece, o parlamentar destacou a liderança de Cid Gomes (PSB), Camilo Santana (PT) e Elmano de Freitas (PT) no bloco governista no Ceará e que constrói a missão em postulação à Câmara dos Deputados.
"Nós estamos aí, eu tenho líderes e penso coletivamente. Temos Elmano, Camilo, senador Cid que lideram esse projeto de transformação no Ceará com grandes governos que fizeram o Ceará crescer bem acima da média nacional nos últimos anos" afirmou.
"E eles nos deram a missão de nós estarmos aí com muita humildade percorrendo o Ceará, ouvindo as pessoas e dialogando com a pré-candidatura a deputado federal pelo PSB. Estamos no caminho", completou.
