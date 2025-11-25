Logo O POVO+
Eunício chama Guimarães para tirar foto ao seu lado
Os deputados federais são postulantes a vaga de senador pela base governista cearense em 2026
José Guimarães (PT) cumprimentando e indo posar para foto ao lado de Eunício Oliveira (MDB) (Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO)
Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO José Guimarães (PT) cumprimentando e indo posar para foto ao lado de Eunício Oliveira (MDB)

Eunício Oliveira (MDB) e José Guimarães (PT), deputados federais e dois dos pré-candidatos a senador pela base governista, estiveram presentes na sessão solene em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na segunda-feira, 24, no plenário da Câmara dos Deputados.

Em momento antes da solenidade, os deputados estaduais e lideranças foram posar para foto e Eunício chamou Guimarães, que estava na ponta à sua esquerda, para sair ao seu lado.

"Venha cá, Guimarães, pro meu lado". Após o momento, um presente disse em tom de descontração "essa foto vai ser polêmica".

