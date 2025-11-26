Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
José Guimarães (PT), líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, disse acreditar na aprovação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).
"Acredito que o nome dele será aprovado. Os senadores não vão desaprovar uma indicação ao STF, até porque eu conheço o Messias", declarou.
O petista disse que quando André Mendonça foi indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), ele orientou que o PT votasse favorável, pois "não se derrota" indicação presidencial.
"Quando o André Mendonça foi indicado pelo Bolsonaro, eu conheço muito o André Mendonça, e ele me ligou e eu disse pra bancada do senado pra votar pela indicação. Ninguém derrota indicação do presidente da República, é um direito dele", declarou
Guimarães também rebateu críticas de que Messias, atual advogado-geral da União (AGU), seja muito jovem para o cargo e que ele é preparado para o posto. Ele tem 45 anos e, caso aprovado, poderá passar 30 anos na corte.
"Qualificadíssimo. 'Ah, mas é muito novo'. Era só o que faltava. Ele já tá emancipado no ponto de vista da idade e tem um saber jurídico do tamanho do STF", disse.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.