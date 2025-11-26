Foto: AURÉLIO ALVES/O POVO ￼JOSÉ Guimarães, líder do PT na Câmara os Deputados

José Guimarães (PT), líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, disse acreditar na aprovação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"Acredito que o nome dele será aprovado. Os senadores não vão desaprovar uma indicação ao STF, até porque eu conheço o Messias", declarou.

O petista disse que quando André Mendonça foi indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), ele orientou que o PT votasse favorável, pois "não se derrota" indicação presidencial.

"Quando o André Mendonça foi indicado pelo Bolsonaro, eu conheço muito o André Mendonça, e ele me ligou e eu disse pra bancada do senado pra votar pela indicação. Ninguém derrota indicação do presidente da República, é um direito dele", declarou

Guimarães também rebateu críticas de que Messias, atual advogado-geral da União (AGU), seja muito jovem para o cargo e que ele é preparado para o posto. Ele tem 45 anos e, caso aprovado, poderá passar 30 anos na corte.

"Qualificadíssimo. 'Ah, mas é muito novo'. Era só o que faltava. Ele já tá emancipado no ponto de vista da idade e tem um saber jurídico do tamanho do STF", disse.