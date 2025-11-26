Logo O POVO+
Plano Diretor criará zona de proteção ambiental na UFC
Foto de Guilherme Gonsalves
Campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará (UFC) (Foto: Aurélio Alves/O POVO)
Foto: Aurélio Alves/O POVO Campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará (UFC)

A emenda do vereador Gabriel Aguiar (Psol) de classificar a lagoa da Universidade Federal do Ceará (UFC) do Campus do Pici como Zona de Proteção Ambiental (ZPA) estará na subemenda do "emendão" do Plano Diretor.

A confirmação foi feita pelo relator Bruno Mesquita (PSD) e líder do governo Evandro nesta quarta-feira, 26.

A classificação de zoneamento de proteção ambiental foi uma solicitação feita pela própria UFC e apresentada pelo Gabriel.

