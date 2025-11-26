Plano Diretor recebe 2° emendão às vésperas da votação

Foto: Mariana Lopes/ O POVO Manifestantes fazem circulo de oração e ciranda em meio a tentativa de retirada do acampamento em protesto contra "emendão" coletivo de vereadores ao projeto que revisa o Plano Diretor

Uma subemenda dentro do "emendão" do Plano Diretor, chamado de segundo "emendão", foi apresentado às vésperas da votação na comissão especial na Câmara Municipal de Fortaleza.

Nesta quarta-feira, 26, minutos antes da votação, os vereadores alegam que ainda não receberam o texto sobre essas novas emendas.

Por informações de bastidores e corredores da Câmara, são cerca de 40 artigos apresentados nessa nova subemenda.

A vereadora Mari Lacerda (PT) disse não ter tido acesso a mensagem e que soube por informações de conversas que suas emendas foram rejeitadas.

"Nós tínhamos já a expectativa de ter essa segunda (emenda), porque uniria as emendas individuais que os vereadores e vereadores apresentaram, só que nós não vimos ainda quais foram selecionadas. Existem emendas individuais muito graves, inclusive mais graves do que o emendão. Vai dar talvez minutos para os vereadores analisarem dezenas de artigos", disse Gabriel Aguiar (Psol).