Plano Diretor recebe 2° emendão às vésperas da votação

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Nesta quarta-feira, 26, minutos antes da votação, os vereadores alegam que ainda não receberam o texto sobre essas novas emendas.
Por informações de bastidores e corredores da Câmara, são cerca de 40 artigos apresentados nessa nova subemenda.
A vereadora Mari Lacerda (PT) disse não ter tido acesso a mensagem e que soube por informações de conversas que suas emendas foram rejeitadas.
"Nós tínhamos já a expectativa de ter essa segunda (emenda), porque uniria as emendas individuais que os vereadores e vereadores apresentaram, só que nós não vimos ainda quais foram selecionadas. Existem emendas individuais muito graves, inclusive mais graves do que o emendão. Vai dar talvez minutos para os vereadores analisarem dezenas de artigos", disse Gabriel Aguiar (Psol).
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.