Plano Diretor recebe 2° emendão às vésperas da votação
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Nesta quarta-feira, 26, minutos antes da votação, os vereadores alegam que ainda não receberam o texto sobre essas novas emendas
Manifestantes fazem circulo de oração e ciranda em meio a tentativa de retirada do acampamento em protesto contra "emendão" coletivo de vereadores ao projeto que revisa o Plano Diretor (Foto: Mariana Lopes/ O POVO)
Foto: Mariana Lopes/ O POVO Manifestantes fazem circulo de oração e ciranda em meio a tentativa de retirada do acampamento em protesto contra "emendão" coletivo de vereadores ao projeto que revisa o Plano Diretor

Uma subemenda dentro do "emendão" do Plano Diretor, chamado de segundo "emendão", foi apresentado às vésperas da votação na comissão especial na Câmara Municipal de Fortaleza.

Por informações de bastidores e corredores da Câmara, são cerca de 40 artigos apresentados nessa nova subemenda.

A vereadora Mari Lacerda (PT) disse não ter tido acesso a mensagem e que soube por informações de conversas que suas emendas foram rejeitadas.

"Nós tínhamos já a expectativa de ter essa segunda (emenda), porque uniria as emendas individuais que os vereadores e vereadores apresentaram, só que nós não vimos ainda quais foram selecionadas. Existem emendas individuais muito graves, inclusive mais graves do que o emendão. Vai dar talvez minutos para os vereadores analisarem dezenas de artigos", disse Gabriel Aguiar (Psol).

Foto do Guilherme Gonsalves

