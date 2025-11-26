Logo O POVO+
Relator do Plano Diretor diz que tem que desagradar empresários e movimentos sociais
Momentos antes de iniciar a votação das emendas, Bruno disse ter tido avanços
O vereador Bruno Mesquita (PSD), relator do Plano Diretor, afirmou nesta quarta-feira, 26, que com o seu parecer Fortaleza "só tem a ganhar".

Momentos antes de iniciar a votação das emendas, Bruno disse ter tido avanços, mas que não agradou nem a classe empresarial e nem os movimentos sociais.

"Eu tenho certeza que o plano aprovado com a minha relatoria Fortaleza só tem a ganhar. Fortaleza teve um avanço muito significativo do plano de 2009 pra cá", declarou.

"Agora, claro que não tenho como agradar nem a parte empresarial da cidade e nem os movimentos sociais. Eu tenho que desagradar eles em algum ponto que são pontos em comum", completou.

