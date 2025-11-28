Logo O POVO+
Adail entra com representação para expulsar PPCell do PDT
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

O vereador PPCell já é cotado para sair do partido e ser candidato a deputado federal pelo PL
Adail Júnior, vereador e 1° vice-presidente do PDT de Fortaleza, entrou com uma representação oficial, no Diretório Municipal do PDT, para expulsar o vereador PPCell do partido. 

"É pra gente ficar só com quem é nosso. Tá na hora de um semancol do PDT", afirmou Adail à coluna nesta sexta-feira, 28.

O parlamentar ressaltou que não há desavenças com o PPCell, mas a representação foi feita pois o vereador não comunga mais com o partido. O PDT é base do PT e PPCell é oposição, inclusive com convite para se filiar ao PL para ser candidato a deputado federal em 2026.

Após a representação para expulsão, o diretório municipal irá convocar o conselho de ética para analisar o caso.

