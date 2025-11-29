Foto: AURÉLIO ALVES Robério Monteiro é deputado federal

O deputado federal do Ceará Robério Monteiro (PDT) é citado na investigação da Polícia Federal (PF) para apurar desvios Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs) financiadas por emendas parlamentares entre 2022 e 2023.

A Controladoria Geral da União (CGU) identificou o superfaturamento de R$ 6.845.360,17 em dois contratos da Construmaster para obras em Itarema e Acaraú por meio de recursos enviadas por Robério.

O prefeito de Itarema é Robério Filho e a prefeita de Acaraú é Ana Flávia, filho e esposa do deputado, respectivamente.

O Dnocs identificou uma mobilização política na condução de contratos para manobras de realocação de recursos. Um dos contratos foi assinado por 8.5 milhões de reais, assinatura feita antes da liberação da emenda parlamentar, que previu 15.8 milhões de reais que redundou no outro contrato.

Gerando assim, de acordo com a investigação, um "cruzamento" de demandas financeiras, de serviço e manipulação documental da destinação das emendas.

Além disso, verbas de contratos de municípios da Bahia foram direcionadas para atender as cidades cearenses administradas pelos familiares de Robério Monteiro.

De acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o proprietário da Construmaster, principal empresa contratada, realizou transferências financeiras a um irmão do deputado federal, parte dos quais para ele redirecionada.

Robério foi secretário de Recursos Hídricos do Estado entre 2023 e 2024.