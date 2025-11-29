Foto: Junior Marinho / Ascom Catanho. Deputada federal Luizianne Lins (PT)

Durante a semana, diversas especulações surgiram em torno do nome da deputada federal Luizianne Lins sobre o futuro em 2026, inclusive com uma possível saída do PT.

Segundo interlocutores confidenciaram à coluna em reserva, integrantes do partido já fazem contas e imaginam uma chapa de candidatos para o ano que vem sem a ex-prefeita de Fortaleza. Os rumores cresceram após períodos de desgaste e insatisfação como o fato de ter sido preterida no partido por Evandro Leitão para concorrer na eleição em 2024 na capital cearense.

De acordo com um petista, a parlamentar esteve durante os últimos dias com membros da direção nacional do PT e também com dirigentes estaduais do Psol, abrindo margem para especulação de uma possível filiação. Esta mesma fonte, porém, não acredita que ela deixe o partido.

Psolistas em contato com a coluna disseram não saber de conversas com a sigla, mas confirmara que Luizianne recebeu convite para integrar os quadros do partido Rede Sustentabilidade, feito pelo presidente nacional, Pedro Ivo Batista, amigo pessoal da deputada, de quem foi secretário do Meio Ambiente na Prefeitura. Rede e Psol formam uma federação.

Um dos procurados pela coluna fez a análise de que, caso saia do PT, a deputada não irá para a federação para tentar novamente uma vaga na Câmara dos Deputados, e poderia se lançar ao Senado Federal. "Seria a única mulher. A única de esquerda. Com boa chance de surpreender", avaliou.

Interlocutores próximos a Luizianne não descartaram a possibilidade da movimentação para 2026. "Acho que pode tudo acontecer, até mesmo nada", declarou uma fonte.