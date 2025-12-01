Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Após Flávio e Carlos Bolsonaro, foi a vez de Eduardo Bolsonaro criticar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pela "bronca" em André Fernandes por formar aliança com Ciro Gomes (PSDB) como candidato a governador do Ceará.

O deputado federal, que está nos Estados Unidos da América, disse que a ex-primeira-dama foi injusta e desrespeitosa com o deputado cearense pela atitude no evento do lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo.

Eduardo afirmou que não entraria no mérito se foi um bom acordo ou não apoiar o Ciro, mas que foi uma posição definida pelo pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que André não deveria ser criticado por seguir as ordens.

"Meu irmão Flávio Bolsonaro está correto. Foi injusto e desrespeitoso com o André Fernandes o que foi feito no evento. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mal acordo, foi uma posição definida pelo meu pai. André não poderia ser criticado por obedecer o líder", escreveu em redes sociais na postagem de Carlos.