Após confusão, Agenor Neto diz que deixará vice-liderança de Elmano

Foto: Divulgação/Alece Agenor Neto (MDB), deputado estadual

O deputado estadual Agenor Neto (MDB) afirmou nesta terça-feira, 2, que irá entregar o posto de vice-líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O deputado se desentendeu com o líder de Elmano, Guilherme Sampaio (PT), após pedido de verificação de quórum que derrubou a sessão.

Agenor e Marcos Sobreira (PSB) protagonizaram mais uma troca de farpas acaloradas na sessão e, antes que o emedebista pudesse fazer uma última fala, o líder solicitou a presença derrubando a sessão

Agenor então criticou a postura, dizendo ter sido censurado pelo colega.

Já com a sessão encerrada, o deputado estadual alegou ter sido censurado por Guilherme e esbravejou "estou deixando a vice-liderança".