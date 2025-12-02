Foto: Reprodução/Instagram: @marcossobreiraoficial Cid Gomes em reunião com bancada estadual do PSB

O senador Cid Gomes se reuniu na segunda-feira, 1°, com a bancada de deputados estaduais, entre titulares e suplentes, do PSB Ceará, além do deputado federal Júnior Mano e prefeitos para alinhamento de pré-candidaturas e estratégias do partido para 2026.

Marcos Sobreira, líder do PSB na Assembleia, abriu as portas do seu gabinete para o encontro e afirmou à coluna que Cid e a sigla projetam eleger o mesmo número de deputados que o PDT fez em 2022, sendo a maior bancada com 13 parlamentares eleitos.

"Momento de alinhar pré-candidaturas, discutir demandas internas de alinhamento para os suplentes em exercício do mandato e outros assuntos cotidianos do partido. Busca de alinhamento para fazer uma grande bancada de deputados estaduais pelo PSB. (Queremos) repetir o número que fizemos pelo PDT na eleição de 2022", disse.

Além disso, Sobreira reforçou que Cid tem um acordo para apoiar Júnior Mano para ser candidato a senador pela base governista e que a bancada de deputados estaduais seguirão a endossarão campanha ao parlamentar. "Nós, da bancada, seguiremos a indicação e orientação de apoiar o deputado Júnior Mano para senador", completou.

Em breve, Cid fará uma outra reunião com possíveis candidatos a deputado federal pelo PSB.