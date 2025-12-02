PL Nacional veta apoio a Ciro Gomes no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA Ciro Gomes se filiou ao PSDB

Em reunião na tarde desta terça-feira, 2, a direção nacional do PL decidiu vetar o apoio a Ciro Gomes (PSDB) em pré-candidatura a governador do Ceará em 2026.

A decisão foi confirmada à coluna por diversas fontes do PL e de aliados próximos ao ex-ministro e foi recebida com espanto e choque por membros da oposição.

Quatro interlocutores confidenciaram que André Fernandes, presidente estadual do partido, comunicou por mensagem a decisão da direção. Apesar da notícia ter pego os aliados da oposição de surpresa, uma fonte afirmou acreditar que devem espera a poeira abaixar e depois retornar as articulações, não descartando totalmente a aliança com Ciro.

A medida acontece em meio a um embate após a esposa de Jair Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro, criticar o partido no Ceará e dar "bronca" em André Fernandes por aliança com o tucano, antigo adversário do grupo.

Na saída da reunião, André Fernandes anunciou que as negociações com Ciro estão suspensas por tempo indeterminado.