PL Nacional veta apoio a Ciro Gomes no Ceará

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Em reunião na tarde desta terça-feira, 2, a direção nacional do PL decidiu vetar o apoio a Ciro Gomes (PSDB) em pré-candidatura a governador do Ceará em 2026.
A decisão foi confirmada à coluna por diversas fontes do PL e de aliados próximos ao ex-ministro e foi recebida com espanto e choque por membros da oposição.
Quatro interlocutores confidenciaram que André Fernandes, presidente estadual do partido, comunicou por mensagem a decisão da direção. Apesar da notícia ter pego os aliados da oposição de surpresa, uma fonte afirmou acreditar que devem espera a poeira abaixar e depois retornar as articulações, não descartando totalmente a aliança com Ciro.
A medida acontece em meio a um embate após a esposa de Jair Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro, criticar o partido no Ceará e dar "bronca" em André Fernandes por aliança com o tucano, antigo adversário do grupo.