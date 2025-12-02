Logo O POVO+
PL Nacional veta apoio a Ciro Gomes no Ceará
Comentar
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

PL Nacional veta apoio a Ciro Gomes no Ceará

A decisão vem após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro criticar a aliança com o tucano visando as eleições de 2026
Tipo Notícia
Comentar
Ciro Gomes se filiou ao PSDB (Foto: FÁBIO LIMA)
Foto: FÁBIO LIMA Ciro Gomes se filiou ao PSDB

Em reunião na tarde desta terça-feira, 2, a direção nacional do PL decidiu vetar o apoio a Ciro Gomes (PSDB) em pré-candidatura a governador do Ceará em 2026.

A decisão foi confirmada à coluna por diversas fontes do PL e de aliados próximos ao ex-ministro e foi recebida com espanto e choque por membros da oposição.

Quatro interlocutores confidenciaram que André Fernandes, presidente estadual do partido, comunicou por mensagem a decisão da direção. Apesar da notícia ter pego os aliados da oposição de surpresa, uma fonte afirmou acreditar que devem espera a poeira abaixar e depois retornar as articulações, não descartando totalmente a aliança com Ciro.

A medida acontece em meio a um embate após a esposa de Jair Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro, criticar o partido no Ceará e dar "bronca" em André Fernandes por aliança com o tucano, antigo adversário do grupo.

Na saída da reunião, André Fernandes anunciou que as negociações com Ciro estão suspensas por tempo indeterminado.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?