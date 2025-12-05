Foto: Alex Gomes/03-05-2019 Cid Gomes e Roberto Cláudio na cerimonia de entrega da medalha Iven Dias Branco

Cid Gomes (PSB) teceu elogios a Roberto Cláudio (União) o classificando como um quadro inteligente e, segundo o senador, o melhor prefeito da história de Fortaleza, mas disse ser uma "grande decepção".

"Foi uma grande decepção, mas é um quadro bom. É inteligente, foi o melhor prefeito de Fortaleza. Agora, a política é complexa, eu acho que ele tem uma ambição desmesurada e acaba passando para as pessoas", declarou o ex-aliado.



De acordo com Cid, em fala durante o talk-show Ivo Mil Grau na quinta-feira, 4, um ponto de decepção com RC foi a divergência e o rompimento em 2022. O senador argumenta que o PDT embora fosse o maior partido, precisaria ouvir o PT pela força popular de Lula e Camilo. O PDT decidiu lançar Roberto como candidato a governador e o PT queria Izolda Cela.

Neste contexto, Cid declarou que a ruptura se deu em uma soma de "fígado" do seu irmão Ciro Gomes (PSDB) e da "ambição desmedida" de Roberto Cláudio. "Eu acho que juntou o fígado do Ciro com uma ambição desmedida do Roberto Cláudio e resolveram romper uma relação que a gente tinha com o Camilo", disse o senador.

