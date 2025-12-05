Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
Cid disse ser o assunto mais "constrangedor" e teceu elogios ao irmão mais velho agradecendo por oportunidades na política.
"Não tem assunto pra mim mais constrangedor. Mas eu tenho e me esforço pra ter sempre a minha consciência tranquila. A minha inspiração na política sempre foi o meu irmão Ciro Gomes, isso eu vou morrer repetindo e a minha eterna gratidão ao Ciro, não teria tido as oportunidades que eu tive se não fossem dadas pelo Ciro", afirmou.
