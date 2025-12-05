Logo O POVO+
Cid Gomes: "Eu pessoalmente tenho um compromisso de votar no Elmano"
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

O senador da República afastou-se de tese de demandada da base governista em 2026
￼GOVERNADOR Elmano de Freitas e senador Cid Gomes (Foto: FERNANDA BARROS)
O senador Cid Gomes (PSB) afirmou que, para 2026, tem compromisso pessoal de apoiar o governador Elmano de Freitas (PT), caso este seja candidato à reeleição.

"Eu pessoalmente tenho um compromisso com o Elmano. Se ele for candidato à reeleição, tenho um compromisso de votar com ele. Esse é o meu jeito de ser, eu assumo as minhas posições", declarou.

A fala de Cid foi dada no talk-show do humorista sobralense Ivo Mil Grau na quinta-feira, 5, e foi em resposta a um questionamento sobre o que o senador acha sobre o "imbróglio" de Ciro Gomes (PSDB) com o PL, partido de Jair Bolsonaro.

Cid disse ser o assunto mais "constrangedor" e teceu elogios ao irmão mais velho agradecendo por oportunidades na política.

"Não tem assunto pra mim mais constrangedor. Mas eu tenho e me esforço pra ter sempre a minha consciência tranquila. A minha inspiração na política sempre foi o meu irmão Ciro Gomes, isso eu vou morrer repetindo e a minha eterna gratidão ao Ciro, não teria tido as oportunidades que eu tive se não fossem dadas pelo Ciro", afirmou.

