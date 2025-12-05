Logo O POVO+
Cid sobre concorrer a prefeito de Sobral: "Farei o que for necessário"
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista.

O senador deu declarações deixando aberta a possibilidade de disputar novas eleições, embora não tenha mais ambição
Senador Cid Gomes (PSB) (Foto: Fernanda Barros/O POVO)
Foto: Fernanda Barros/O POVO Senador Cid Gomes (PSB)

O senador Cid Gomes (PSB) reforçou não ter mais desejo e ambição de disputar cargos eletivos, mas deixou em aberto a possibilidade, inclusive para ser novamente prefeito do próprio berço político: o município de Sobral.

"Não tenho mais ambição de candidatura, mas se for necessário que eu seja candidato a síndico, eu serei candidato a síndico, se for necessário que eu seja candidato a vereador, eu serei candidato a vereador. Pronto", declarou o ex-governador em talk-show do humorista Ivo Mil Grau.

Quando questionado diretamente sobre qual é a probabilidade dele se candidatar a prefeito de Sobral em 2028, Cid não descartou. "Farei, em 2028 e enquanto tiver vida, o que for necessário fazer", completou.

