Foto: Fernanda Barros/O POVO Senador Cid Gomes (PSB)

O senador Cid Gomes (PSB) reforçou não ter mais desejo e ambição de disputar cargos eletivos, mas deixou em aberto a possibilidade, inclusive para ser novamente prefeito do próprio berço político: o município de Sobral.

"Não tenho mais ambição de candidatura, mas se for necessário que eu seja candidato a síndico, eu serei candidato a síndico, se for necessário que eu seja candidato a vereador, eu serei candidato a vereador. Pronto", declarou o ex-governador em talk-show do humorista Ivo Mil Grau.

Quando questionado diretamente sobre qual é a probabilidade dele se candidatar a prefeito de Sobral em 2028, Cid não descartou. "Farei, em 2028 e enquanto tiver vida, o que for necessário fazer", completou.

