Moraes é eleito um dos 25 mais influentes pela Financial Times
Moraes é eleito um dos 25 mais influentes pela Financial Times

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) aparece na categoria "heróis"
￼ALEXANDRE de Moraes, ministro do STF (Foto: Sergio Lima / AFP)
Foto: Sergio Lima / AFP ￼ALEXANDRE de Moraes, ministro do STF

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), é o único brasileiro que aparece na lista do jornal britânico Financial Times das 25 pessoas mais influentes de 2025. Ele está na categoria "heróis".

De acordo com o portal, o magistrado se tornou um "símbolo de democracia e justiça no Brasil" em um contexto mundial onde cortes supremas sofrem com ameaças de poderes autocrata e instituições democráticas "demonstram fragilidade" diante de "líderes populistas e de extrema direita".

É destacada a tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023 e que o ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL) e um cúpula de militares foram presos em um julgamento público e transmitido em rede nacional.

A lista das 25 pessoas mais influentes de 2025 divulgada pela Financial Times foi feita a partir da consulta de jornalistas entre repórteres, colunistas e editores do jornal com a pergunta, "quem realmente fez a diferença neste ano?".

Os nomes estão divididos em categorias de "criadores", "líderes" e "heróis". Entre os que aparecem estão o cantor Bad Bunny, a atriz Cynthia Erivo, o diretor Ryan Coogler, a atriz e ativista Jane Fonda, dentre outros.

 

