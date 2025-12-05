Foto: FERNANDA BARROS Procurador-Geral de Justiça, Haley de Carvalho Filho

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) elegeu a lista tríplice para o cargo de procurador-geral de Justiça para o biênio 2026-2027. A votação durou nove horas nesta sexta-feira, 5, e Haley de Carvalho Filho, atualmente no cargo, foi o mais votado com 307 votos.

Em seguida aparece o promotor de Justiça Hebert Gonçalves Santos com 204 e na terceira colocação ficou Luciano Percicotti Santana com 77 votos. Ao todo foram 452 votantes, entre procuradores e promotores de Justiça do MPCE.

Agora, a lista será enviada para o governador Elmano de Freitas (PT) que terá o prazo legal de 20 dias para se manifestar sobre o escolhido para o posto de PGJ pelos próximos dois anos.

O mandato é de dois anos, permitida uma recondução por igual período. O procurador-geral de Justiça é o chefe do Ministério Público, embora cada procurador ou promotor de Justiça tenha independência para atuar nos processos de sua atribuição.

Em 2023, Haley foi o segundo mais votado, atrás de Eneas Romero, e indicado por Elmano. Na ocasião todos os seis candidatos que disputava, assinaram termo de compromisso se comprometendo a não aceitar a indicação no caso de não serem o mais votado, de modo que a vontade da maioria prevalecesse.

Elmano porém rejeito a tese dos postulante e nomeou o segundo da lista tríplice.