Parlamentares em contato com a coluna demonstraram a insatisfação com o movimento e criticaram o senador afirmando não ter força política suficiente para concorrer contra o PT.
"O Girão não tem voto nem pra encher uma rifa", contou um deputado estadual da oposição.
A fala de Michelle fez com que o PL suspendesse a aliança com Ciro Gomes (PSDB), preferido do bloco. Em reunião do partido com mandatários cearense, a fala foi de que a sigla bolsonarista tem uma opção bem definida, a de não apoiar Girão.
De acordo com um interlocutor, André Fernandes anunciou que as tratativas com o ex-ministro estão suspensas e até vetadas pela direção nacional. Porém, ainda aguardam que isso possa ser revertido ou até estudar candidatura própria.
"A única opção que não existe é apoiar o Girão, porque seria suicídio (...) A partir de agora está zerado (negociações)", afirmou.
