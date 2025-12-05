Logo O POVO+
Oposição no Ceará rejeita apoio a Girão, mesmo com declaração de Michelle
Comentar
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Oposição no Ceará rejeita apoio a Girão, mesmo com declaração de Michelle

Mandatários do bloco anti-PT no Ceará não desistem de apoiar Ciro e recusam lançar o senador
Tipo Notícia
Comentar
O senador Eduardo Girão (Novo) lançou a pré-candidatura a governador do Ceará, com presença de Michelle Bolsonaro e clima de tensão por críticas a Ciro Gomes no palco (Foto: Julio Caesar / O POVO)
Foto: Julio Caesar / O POVO O senador Eduardo Girão (Novo) lançou a pré-candidatura a governador do Ceará, com presença de Michelle Bolsonaro e clima de tensão por críticas a Ciro Gomes no palco

Mesmo com a fala da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) de que a direita do Ceará deveria estar unida em torno da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) a governador do Ceará, implodindo o bloco, a maioria dos mandatários da oposição não comprou a ideia.

Parlamentares em contato com a coluna demonstraram a insatisfação com o movimento e criticaram o senador afirmando não ter força política suficiente para concorrer contra o PT.

"O Girão não tem voto nem pra encher uma rifa", contou um deputado estadual da oposição.

A fala de Michelle fez com que o PL suspendesse a aliança com Ciro Gomes (PSDB), preferido do bloco. Em reunião do partido com mandatários cearense, a fala foi de que a sigla bolsonarista tem uma opção bem definida, a de não apoiar Girão.

De acordo com um interlocutor, André Fernandes anunciou que as tratativas com o ex-ministro estão suspensas e até vetadas pela direção nacional. Porém, ainda aguardam que isso possa ser revertido ou até estudar candidatura própria.

"A única opção que não existe é apoiar o Girão, porque seria suicídio (...) A partir de agora está zerado (negociações)", afirmou.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?