Foto: Julio Caesar / O POVO O senador Eduardo Girão (Novo) lançou a pré-candidatura a governador do Ceará, com presença de Michelle Bolsonaro e clima de tensão por críticas a Ciro Gomes no palco

Mesmo com a fala da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) de que a direita do Ceará deveria estar unida em torno da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) a governador do Ceará, implodindo o bloco, a maioria dos mandatários da oposição não comprou a ideia.

Parlamentares em contato com a coluna demonstraram a insatisfação com o movimento e criticaram o senador afirmando não ter força política suficiente para concorrer contra o PT.

"O Girão não tem voto nem pra encher uma rifa", contou um deputado estadual da oposição.

A fala de Michelle fez com que o PL suspendesse a aliança com Ciro Gomes (PSDB), preferido do bloco. Em reunião do partido com mandatários cearense, a fala foi de que a sigla bolsonarista tem uma opção bem definida, a de não apoiar Girão.

De acordo com um interlocutor, André Fernandes anunciou que as tratativas com o ex-ministro estão suspensas e até vetadas pela direção nacional. Porém, ainda aguardam que isso possa ser revertido ou até estudar candidatura própria.

"A única opção que não existe é apoiar o Girão, porque seria suicídio (...) A partir de agora está zerado (negociações)", afirmou.