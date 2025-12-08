Foto: Roberto Castro/Mtur/Divulgação ￼MINISTRO do Turismo Celso Sabino cogitou sair do governo, mas voltou atrás

O União Brasil decidiu expulsar Celso Sabino, ministro de Turismo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A executiva nacional da sigla se reúne em Brasília na tarde desta segunda-feira, 8, junto de Antônio Rueda, ACM Neto e governadores.

A direção ameaçou expulsar o signatário por se recusar a deixar a pasta do Governo Federal e declarar apoio ao petista em 2026. A federação União Brasil e PP fará oposição a Lula.