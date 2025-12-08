Logo O POVO+
União Brasil irá expulsar Celso Sabino, ministro do Turismo de Lula
Comentar
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

União Brasil irá expulsar Celso Sabino, ministro do Turismo de Lula

A direção da executiva nacional está reunida em Brasília
Tipo Notícia
Comentar
￼MINISTRO do Turismo Celso Sabino cogitou sair do governo, mas voltou atrás (Foto: Roberto Castro/Mtur/Divulgação)
Foto: Roberto Castro/Mtur/Divulgação ￼MINISTRO do Turismo Celso Sabino cogitou sair do governo, mas voltou atrás

O União Brasil decidiu expulsar Celso Sabino, ministro de Turismo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A executiva nacional da sigla se reúne em Brasília na tarde desta segunda-feira, 8, junto de Antônio Rueda, ACM Neto e governadores.

A direção ameaçou expulsar o signatário por se recusar a deixar a pasta do Governo Federal e declarar apoio ao petista em 2026. A federação União Brasil e PP fará oposição a Lula.

 

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?