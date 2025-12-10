Fernando Hugo irá para reeleição e tentará 10° mandato na Alece

Foto: José Leomar/Divulgação/Alece Deputado estadual Fernando Hugo (PSD)

Decano, Fernando Hugo (PSD) afirmou nesta quarta-feira, 10, que concorrerá novamente a deputado estadual em 2026 em busca do seu décimo mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

"Atualmente eu no usufruto do meu nono mandato determino-me a tentar mais uma eleição candidatando-me a deputado estadual. Coisa que traz pra mim um acasalamento forte e indestrutível entre os anseios do povo e a vontade de servir a esse povo", disse à coluna.

Fernando Hugo foi eleito pela primeira vez em 1990 e mantém forte base eleitoral no bairro Messejana em Fortaleza. Com 35 anos atuando na função, o deputado é o recordista da Alece de mais mandatos.