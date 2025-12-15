Logo O POVO+
Roberto Cláudio estreia em inserção de rádio e TV do União Brasil
Foto de Guilherme Gonsalves
Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão.

O partido divulgou participações e falas de deputados federais integrantes da oposição
Roberto Cláudio em inserção de rádio e tv do União Brasil (Foto: Reprodução/Instagram: @uniaobrasilce44)
Foto: Reprodução/Instagram: @uniaobrasilce44 Roberto Cláudio em inserção de rádio e tv do União Brasil

O União Brasil divulgou inserções de rádio e televisão, contando com a estreia de Roberto Cláudio em propagandas já como filiado do partido.

Em fala, o ex-prefeito de Fortaleza critica a segurança e saúde do Governo do Ceará e afirma que o União com gestão e renovação está para "transformar" o Estado, estimulando também a filiação a sigla.

"Ver tanto descaso com a segurança, o Ceará tomado pelas facções e a saúde abandonada, nos fez buscar a união que o Ceará precisa, para voltar a ter paz e dignidade. Neste novo ciclo, o União Brasil está de portas abertas para construir esse futuro diferente. De gestão e resultado, de esperança e renovação. Uma união para transformar o Ceará", declara RC.

Além de Roberto, também foram divulgadas inserções no último fim de semana dos deputados federais Danilo Forte e Dayany Bittencourt, além do presidente estadual Capitão Wagner. Curiosamente, todos são integrantes da ala de oposição do União Brasil.


