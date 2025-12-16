Logo O POVO+
Aliado de Ciro afirma que foco não é Elmano: "Camilo, nós queremos você"
Comentar
Foto de Guilherme Gonsalves
clique para exibir bio do colunista

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte

Guilherme Gonsalves política

Aliado de Ciro afirma que foco não é Elmano: "Camilo, nós queremos você"

O deputado Felipe Mota (União) afirmou que a vontade de enfrentar o ministro é para "não haver desculpas" caso o PT perca a disputa
Comentar
Deputado estadual Felipe Mota (União) (Foto: Alece/José Leomar)
Foto: Alece/José Leomar Deputado estadual Felipe Mota (União)

O deputado estadual Felipe Mota (União Brasil) exaltou o nome de Ciro Gomes (PSDB) como pré-candidato a governador do Ceará e disse que a possibilidade tem causado estremecimento na sede do governo estadual.

"Eu vejo que as colunas da Abolição são feitas com concreto e aço de verdade, porque hoje o Palácio (da Abolição) tremeu e está tremendo até agora como um terremoto (...) Sem dizer que é candidato o homem já tá estremecendo as paredes do Palácio", afirmou na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) nesta terça-feira, 16.

De acordo com o parlamentar de oposição, a preocupação do bloco agora não é mais o tucano disputar a eleição contra Elmano de Freitas (PT), atual governador, mas eles querem o embate direto contra o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), por ser considerada a maior liderança governista.

"Porque Ciro Gomes já demonstra que nós não temos mais que ter preocupação com Elmano de Freitas e já te digo aqui, Camilo, nós queremos é você contra a gente. Que é pra depois você não usar a desculpa de que nós vencemos o governador porque ele era mais frágil. Não é isso o que nós queremos", disse.

Felipe declarou que no início do ano, a base provocava a oposição dizendo que não teriam candidato que fizesse frente ao governismo em 2026 e comparou Ciro com clara de ovo que "quanto mais bate mais cresce".

"E vou repetir pausadamente. Elmano, com todo o respeito porque você é o meu vizinho no Maciço de Baturité, eu quero é o Camilo. Eu não quero você não, eu quero o Camilo. Porque ele disse que é o dono do Ceará, eu quero é ele. Nós queremos lhe enfrentar nas urnas. Mas nós queremos é o Camilo", afirmou.

Mota citou a frase de Camilo em entrevista ao O Globo, onde confirmou que Elmano será candidato à reeleição, mas ressaltou que a "política é dinâmica". O deputado avisou que se Santana concorrer, enfrentará uma "pedreira".

"Bote três meias que aí você vai ver a pedreira que você vai enfrentar no Ceará. Eu quero ver pra não ter desculpa. Ora, se você já vem dizendo que a política é dinâmica, que pode mudar", completou.

Foto do Guilherme Gonsalves

Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?