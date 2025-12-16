Foto: Alece/José Leomar Deputado estadual Felipe Mota (União)

O deputado estadual Felipe Mota (União Brasil) exaltou o nome de Ciro Gomes (PSDB) como pré-candidato a governador do Ceará e disse que a possibilidade tem causado estremecimento na sede do governo estadual.

"Eu vejo que as colunas da Abolição são feitas com concreto e aço de verdade, porque hoje o Palácio (da Abolição) tremeu e está tremendo até agora como um terremoto (...) Sem dizer que é candidato o homem já tá estremecendo as paredes do Palácio", afirmou na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) nesta terça-feira, 16.



De acordo com o parlamentar de oposição, a preocupação do bloco agora não é mais o tucano disputar a eleição contra Elmano de Freitas (PT), atual governador, mas eles querem o embate direto contra o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), por ser considerada a maior liderança governista.

"Porque Ciro Gomes já demonstra que nós não temos mais que ter preocupação com Elmano de Freitas e já te digo aqui, Camilo, nós queremos é você contra a gente. Que é pra depois você não usar a desculpa de que nós vencemos o governador porque ele era mais frágil. Não é isso o que nós queremos", disse.



Felipe declarou que no início do ano, a base provocava a oposição dizendo que não teriam candidato que fizesse frente ao governismo em 2026 e comparou Ciro com clara de ovo que "quanto mais bate mais cresce".

"E vou repetir pausadamente. Elmano, com todo o respeito porque você é o meu vizinho no Maciço de Baturité, eu quero é o Camilo. Eu não quero você não, eu quero o Camilo. Porque ele disse que é o dono do Ceará, eu quero é ele. Nós queremos lhe enfrentar nas urnas. Mas nós queremos é o Camilo", afirmou.



Mota citou a frase de Camilo em entrevista ao O Globo, onde confirmou que Elmano será candidato à reeleição, mas ressaltou que a "política é dinâmica". O deputado avisou que se Santana concorrer, enfrentará uma "pedreira".

"Bote três meias que aí você vai ver a pedreira que você vai enfrentar no Ceará. Eu quero ver pra não ter desculpa. Ora, se você já vem dizendo que a política é dinâmica, que pode mudar", completou.