Assembleia aprova a criação da Empresa Cearense do Audiovisual na Secult
Foto de Guilherme Gonsalves
A estatal visa ampliar o acesso de produções cearenses para a população e de fomentar obras cinematográficas
Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) (Foto: Máximo Moura/Alece)
Foto: Máximo Moura/Alece Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, na terça-feira, 16, projeto de autoria do Poder Executivo que cria a Empresa Cearense do Audiovisual (Ecav). A iniciativa tem como objetivo atuar como agente articulador entre o setor e os mercados nacional e internacional, além de distribuir obras cinematográficas e promover produções.

De acordo com o texto, a estatal buscará atrair novas produções audiovisuais cearenses e atuar como política de inclusão sociocultural. A proposta prevê foco no fomento, na gestão de salas públicas de cinema, na ampliação do acesso à cultura e no apoio a festivais e mostras de interiorização do audiovisual, ampliando a circulação de conteúdos pelo Ceará.

A empresa deverá prestar serviços à iniciativa privada e ao poder público como forma de gerar receita e promover obras cinematográficas cearenses, além de levar as produções à população do Estado.

A estatal será vinculada à Secretaria da Cultura (Secult) e contará com recurso inicial de R$ 15 milhões.

