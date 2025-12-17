Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, na terça-feira, 16, projeto de autoria do Poder Executivo que cria a Empresa Cearense do Audiovisual (Ecav). A iniciativa tem como objetivo atuar como agente articulador entre o setor e os mercados nacional e internacional, além de distribuir obras cinematográficas e promover produções.
De acordo com o texto, a estatal buscará atrair novas produções audiovisuais cearenses e atuar como política de inclusão sociocultural. A proposta prevê foco no fomento, na gestão de salas públicas de cinema, na ampliação do acesso à cultura e no apoio a festivais e mostras de interiorização do audiovisual, ampliando a circulação de conteúdos pelo Ceará.
A empresa deverá prestar serviços à iniciativa privada e ao poder público como forma de gerar receita e promover obras cinematográficas cearenses, além de levar as produções à população do Estado.
A estatal será vinculada à Secretaria da Cultura (Secult) e contará com recurso inicial de R$ 15 milhões.
Tudo sobre os bastidores políticos do Ceará. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.