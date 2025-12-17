Foto: FCO FONTENELE Presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou a polarização política no Brasil com rivalidades no futebol em reunião ministerial nesta quarta-feira, 17.

O petista afirmou que o País terminou o ano em uma situação amplamente favorável, principalmente nas contas públicas, embora não tenha refletido positivamente nas pesquisas de opinião pública, segundo ele por conta da polarização.

Entre as rivalidades exempladas por Lula, ele mencionou o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza, Corinthians x Palmeiras, Flamengo e Vasco, entre outros.

"Nós conseguimos terminar o ano numa situação amplamente favorável, embora isso não apareça com a força que deveria acontecer nas pesquisas de opinião pública. Não aparece porque existe uma polarização no país. É como se fosse Corinthians e Palmeiras, como se fosse Ceará e Fortaleza, Grêmio e Internacional, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Flamengo e Vasco", declarou.

"Ou seja, você tem uma rivalidade onde ninguém muda de posição a não ser em momentos extremos e esses momentos extremos é a eleição que se aproxima no ano que vem", completou o presidente.

