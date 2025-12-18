Foto: FÁBIO LIMA ￼LUIZIANNE Lins, deputada federal e ex-prefeita

A deputada federal Luizianne Lins (PT) foi eleita, na quarta-feira, 17, por unanimidade, presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher (CMCVM) do Congresso Nacional.

A ex-prefeita de Fortaleza declarou que a pauta sempre foi sua prioridade e visará aprovar medidas que combatam a violência contra a mulher.

"A luta pelo fim da violência contra a mulher sempre foi prioridade na minha trajetória política. Assumo mais esse desafio com a certeza de que a CMCVM seguirá trabalhando firmemente para debater e aprovar propostas que fortaleçam o combate às várias formas de violência contra as mulheres brasileiras", afirmou.

A comissão conta com parlamentares como Alessandro Vieira (MDB-SE), Soraya Thronicke (Podemos-MS), Eliziane Gama (PSD-MA), Mara Gabrilli (PSD-SP) entre titulares. A senadora cearense Augusta Brito (PT) é suplente.

A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher é formada por 12 membros e 12 suplentes, entre deputados federais e senadores, criada com o objetivo de analisar projetos que façam parte da Política Nacional de Enfrentamento à violência contra as mulheres.



