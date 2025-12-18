Foto: Reprodução/Instagram: @tainahmarinho Tainah Marinho (PT) e Romeu Aldigueri (PSB)

Tainah Marinho (PT), esposa de Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), será candidata a deputada estadual em 2026. A informação foi confirmada pelo parlamentar em almoço com jornalistas nesta quinta-feira, 18.

"A nível de hoje, a decisão dos nossos líderes (Camilo, Cid e Elman) é de ser pré-candidato a deputado federal pelo PSB e a minha esposa Tainah é pré-candidata a deputada estadual", declarou.

Romeu apontou ainda que a candidatura da esposa poderá ser pelo PT, sigla à qual é filiada, ou pelo PSB, a pedido do senador Cid Gomes (PSB).

"O partido eles ainda vão decidir. Hoje ela é filiada ao PT, mas há uma solicitação do senador Cid Gomes para que ela vá para o PSB. E os líderes vão decidir", disse. Romeu é filiado ao PSB.



Tainah Marinho foi candidata a prefeita de Barroquinha, distante 344,46 km, mas perdeu para Jaime Veras (PSD) por 66 votos.