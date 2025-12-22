Jones Manoel deve se filiar ao Psol e concorrer a deputado federal

Guilherme Gonsalves escreve sobre política cearense com foco nas atuações Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), mostrando os seus bastidores desdobramentos no jogo político e da vida do cidadão. Repórter de Política do O POVO, setorista do Poder Legislativo, comentarista e analista. Participou do programa Novos Talentos passando pelas editorias de Audiência e Distribuição e Economia, além de Política. Também escreve sobre cinema para o Vida&Arte
O historiador e youtuber Jones Manoel deve se filiar ao Psol e ser candidato a deputado federal em 2026, ou pelo estado de Pernambuco ou por São Paulo. As tratativas com a direção estão praticamente definidas afirmou um interlocutor do partido à coluna.
Em 2022, Jones foi candidato a governador de Pernambuco pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) tendo quase 34 mil votos. Hoje ele é filiado ao Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), que não possui registro oficial.
Porém, ele ganhou destaque e alcance pelas redes sociais em 2025 em vídeos de debates no formato de debate "um comunista contra 20 conservadores". Ele tem cerca de 3 milhões de seguidores nos seus perfis.
A filiação de Jones ao Psol ganhou força com deputados federais fazendo coro pelo movimento, como Sâmia Bomfim (Psol-RJ) e Glauber Braga (Psol-RJ) o convidando para integrar a sigla e concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados.
